Danone Djurdjura Algérie annonce avec fierté l’obtention du certificat FSSC 22000 V5.2(Food Safety System Certification) standard, pour son site de production situé à Akbou. Cette certification atteste de la totale conformité de l’usine à la norme internationale des systèmes de gestion en matière de Sécurité sanitaire des aliments. La certification FSSC 22000 est une reconnaissance internationale très convoitée par les industriels, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire. Grace à son application des exigences internationales les plus élevées en matière d’hygiène et de sécurité des aliments et à la fiabilité de son système de management de sécurité des denrées alimentaires basé sur la norme ISO 22000, Danone Djurdjura Algérie se démarque désormais des autres entreprises agroalimentaires en Algérie en étant la première à obtenir cette certification. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l'engagement de Danone Djurdjura Algérie afin de contrôler son cycle de qualité pour une performance continue de son outil de production. A cet effet, Zakari SAYAH, Responsable Communication de Danone Djurdjura Algérie a déclaré : “ L’obtention de cette certification est un véritable accomplissement pour nous, en tant qu'entreprise agroalimentaire, d’autant qu’elle met en lumière notre expertise en termes de Sécurité sanitaire des aliments et le respect des standards internationaux de qualité. Nous réitérons à cette occasion, nos félicitations aux équipes internes de Danone Djurdjura Algérie pour toute leur implication. C’est grâce à l’ensemble de nos collaborateurs que nous continuons à performer afin d’offrir aux consommateurs le meilleur de nos produits ”. L'obtention de cette certification fait de Danone Djurdjura Algérie une référence en matière de maîtrise des processus de production, d’amélioration continue et de réduction des risques et des incidents. L’importance de la qualité chez Danone Djurdjura Algérie reste fondamentale. Elle lui permet de réaliser sa mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre.