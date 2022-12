L'attaquant vedette de l'équipe portugaise de football Cristiano Ronaldo va s'engager avec le club saoudien d'Al Nasr pour un contrat de deux ans et demi, a rapporté lundi le quotidien sportif espagnol Marca. L'attaquant portugais devrait percevoir près de 200 millions d'euros par an, ce qui le placera bien loin devant au classement des joueurs les mieux payés de la planète, précise la même source. Actuellement au Qatar avec le Portugal pour disputer la Coupe du monde, CR7 est libre de tout contrat depuis la résiliation "d'un accord mutuel" de son contrat avec Manchester United. Rudi Garcia sera ainsi le nouvel entraîneur du quintuple Ballon d'or et Alvaro Gonzalez sera l'un de ses coéquipiers.