Les Etats-Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron, ont enregistré un record mondial de plus d'un million de cas rapporté lundi après le long week-end du Nouvel an, selon les données de l'université Johns Hopkins. Le nombre de cas rapportés sur 24 heures s'établissait lundi soir à 20H30 (01H30 GMT mardi) à 1.080.211. Il est cependant à prendre avec précautions car le nombre de cas enregistré le lundi est généralement très élevé, surtout après un week-end de trois jours comme c'était le cas pour le Nouvel an aux Etats-Unis. C'est néanmoins plus du double de cas enregistrés lundi dernier, après le week-end de trois jours de Noël, où plus de 489.000 infections avaient été comptabilisées par l'université. La moyenne de cas sur sept jours, jugée plus significative par les experts, s'établissait elle lundi soir à près de 486.000 cas quotidiens. Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, a déclaré dimanche que la hausse du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis suivait une courbe "presque verticale". Omicron est désormais le variant dominant aux Etats-Unis et représentait environ 59% des nouveaux cas sur la semaine qui s'est achevée au 25 décembre, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Anthony Fauci a dit espérer que la vague actuelle atteindrait son pic "après quelques semaines" avant de s'inverser, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Les décès et hospitalisations aux Etats-Unis ont aussi récemment augmenté mais dans une bien moindre mesure. Mais ils pourraient encore grimper, étant donnés qu'ils atteignent généralement leurs pics après celui de la courbe des contaminations. Près de 206 millions d'Américains, soit 62% de la population, sont pleinement vaccinés contre le Covid-19 selon les CDC, et 69 millions ont en outre reçu une dose de rappel. La précédente moyenne record enregistrée par les Etats-Unis lors des précédente vagues était de 258.000 cas quotidiens sur la semaine du 5 au 11janvier 2021.