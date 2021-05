La mesure de confinement partiel à domicile de minuit à 4h00 du matin est applicable dans les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, El Oued, Tipaza et Touggourt, précise la même source. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 39 wilayas suivantes : Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

"En application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus", ajoute le communiqué.

Ces mesures, qui s'inscrivent toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus et soutenue par la démarche basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité, visent, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique, à reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention.

"Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination", relève le communiqué.

A ce titre, le gouvernement réitère ses appels aux citoyens "pour le maintien, et au plus haut degré, de la vigilance et la mobilisation dans cette lutte contre la propagation de cette épidémie du Coronavirus (COVID-19) dans notre pays en continuant à observer scrupuleusement les mesures barrières préconisées, telles que la distanciation physique, le port du masque obligatoire et le lavage fréquent des mains".