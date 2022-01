La Turquie a administré, à ce jour, plus de 132,15 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 depuis le lancement de la campagne vaccinale en janvier 2021, a annoncé lundi le ministère de la Santé. "Un total de 56,93 millions de personnes ont reçu la première dose, alors que 51,63 millions de personnes ont achevé le processus de vaccination anti-covid", a fait savoir la même source, relevant que le pays a injecté les troisièmes doses de rappel à plus de 19,35 millions de personnes. Le ministère a également confirmé 33.520 nouvelles contaminations au coronavirus, 129 décès et 22.161 guérisons au cours de la journée écoulée. Depuis décembre 2019, la pandémie a fait plus de 5,44 millions de morts à travers le monde, avec plus de 289,47 millions de cas d'infection à la Covid, selon les estimations de l'université américaine Johns Hopkins.