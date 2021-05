Lionel Messi et Neymar font partie des centaines de joueurs sud-américains qui vont recevoir le vaccin contre le nouveau Covid-19 donné par le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac Biotech dans les semaines à venir, a annoncé vendredi la Confédération

sud-américaine de football (CONMEBOL). L'entité a commencé à distribuer des vaccins à ses dix associations membres après qu'une cargaison de 50.000 doses soit arrivée le même jour dans la capitale uruguayenne, Montevideo. "Les vaccins pour le football sud-américain arrivent déjà. Merci Sinovac Biotech Ltd pour ce geste de solidarité et pour avoir compris l'énorme valeur sociale et culturelle que le football a dans les pays de notre continent", a tweeté son président, Alejandro Dominguez. Dans une déclaration publiée sur son site officiel, la CONMEBOL a indiqué que le programme de vaccination concernerait en priorité chacune des sélections nationales, les entraîneurs, les officiels et les autres personnels participant à la Copa América, qui se disputera en Argentine et en Colombie du 13 juin au 10 juillet. Les doses seront également utilisées pour vacciner les participants aux compétitions de clubs de haut niveau de la région. "Les vaccins constituent une autre barrière à la propagation de la COVID-19", a noté la CONMEBOL. "Le protocole de vaccination garantit pratiquement que chaque dose porte un nom et un prénom et qu'elles ne peuvent être détournées ou utilisées pour des personnes qui ne font pas partie de l'objectif de cette campagne". Cette dernière "commencera par les équipes qui participeront à la Copa América et celles qui participent aux tournois internationaux de la CONMEBOL avant d'atteindre les équipes féminines et masculines de la plus haute catégorie de chaque pays". Initialement prévue en 2020, la 47e édition de la Copa América a été reportée d'un an en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La star

du FC Barcelone, Messi, et le joueur du Paris Saint-Germain, Neymar, seront parmi les plus grandes attractions de la compétition.

Messi, capitaine de l'Argentine et meilleur buteur de tous les temps de la sélection avec 71 buts en 142 matches, tentera de remporter son premier grand trophée international, à l'exception de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin 2008. Neymar, qui a également remporté le titre olympique pour le Brésil aux JO de Rio 2016, a manqué le triomphe de son équipe nationale à la Copa América 2019 sur son sol en raison d'une blessure à la cheville.