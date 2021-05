Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a indiqué jeudi depuis Boufarik (Blida) que la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, est "stable" soulignant que des mesures "plus strictes ont été prises pour le contrôle des ressortissants algériens et des étrangers à leur entrée sur le territoire national".