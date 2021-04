Le bout du tunnel de la pandémie de COVID-19 est maintenant proche et le monde en sortira grâce à la coopération et aux

programmes de vaccination en cours, a affirmé le directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Europe, Hans Kluge, lors d'une visite à Athènes. "C'est la seule façon de sortir de la pandémie. Nous devons effectivement intensifier les vaccinations et faire confiance aux vaccinations", a-t-il indiqué lors d'une réunion avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, selon le radiodiffuseur national grec ERT. "Il est important que nous le répétions, que les vaccins sont sûrs et

efficaces. Et les avantages l'emportent largement sur les risques éventuels", a ajouté le Premier ministre grec. Alors que le monde s'efforce de contenir la pandémie, la vaccination est en cours dans un nombre croissant de pays avec les vaccins contre la COVID-19 déjà autorisés. Par ailleurs, 272 vaccins candidats sont toujours en cours de développement dans le monde, dont 88 font l'objet d'essais cliniques, dans des pays comme l'Allemagne, la Chine, la R ussie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, selon les dernières informations publiées par l'OMS.