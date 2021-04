Plus de cinq millions d'Américains, soit près de 8% de ceux ayant reçu une première dose de vaccin contre le nouveau

coronavirus (Covid-19) n'ont pas été présents pour prendre la seconde dose, ont rapporté des médias. Le nombre de ceux absents pour cette seconde dose était de 3,4% en mars, soit plus du double du taux parmi les gens inoculés au cours des premiers jours de la campagne de vaccination, a ainsi rapporté la chaîne CNN en citant le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Se faire vacciner avec les sérums produits par Pfizer et Moderna implique de recevoir cette seconde dose trois à quatre semaines après la première afin que la vaccination soit efficace, rappellent les autorités sanitaires. Le Dr Anthony Fauci, infectiologue réputé aux Etats-Unis, a déclaré dimanche à CNN qu'il n'était "pas surpris" par ce phénomène, notant qu'il arrivait souvent pour les vaccinations à deux doses. "Quand vous avez un vaccin à deux doses, vous verrez des gens qui, pour une raison ou une autre -par commodité, oubli, toute une série de choses- ne viendront pas au second rendez-vous", a-t-il expliqué.Des experts ont attribué cette demande quelque peu atone à plusieursfacteurs tels qu'une hésitation face aux vaccins, tout en indiquant que desanalyses supplémentaires étaient nécessaires, selon CNN.