Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a donné des directives aux directeurs de de la santé au niveau des wilayas en vue de renforcer la campagne de vaccination anti-Covid-19 à travers notamment l'intensification des actions de communication et de sensibilisation et la mobilisation de tous les moyens pour optimiser les conditions d’accueil des citoyens, indique samedi un communiqué de ce ministère. Le ministre qui a présidé, jeudi dernier au siège de son département ministériel, une rencontre par visioconférence ayant regroupé l’ensemble des directeurs de la santé du pays, a mis l'accent sur "le renforcement des points de vaccination en mobilisant d’autres sites de vaccination supplémentaires en dehors des structures de santé, à identifier en collaboration avec les autorités locales, avec la nécessité de mettre tous les moyens (oxygène, cloisonnement des espaces, ressources humaines, distanciation) pour optimiser les conditions d’accueil des citoyens dans ces espaces et gérer d’éventuels afflux importants de personnes, not amment dans les grands centres urbains, en l’occurrence Alger, Constantine, Oran, Tizi Ouzou et Annaba", souligne la même source. A la suite de la présentation des bilans des wilayas relatifs à l’évaluation de la campagne de vaccination Covid-19, le ministre de la Santé a également insisté sur la nécessité de "renforcer la campagne de vaccination contre la Covid-19" et d'"intensifier les actions de communication et de sensibilisation visant à promouvoir la vaccination Covid-19", ajoute le communiqué. Il a aussi insisté sur "l'aménagement des horaires de vaccination pour améliorer l’accessibilité des citoyens à la vaccination contre le Covid-19 en dehors des heures de travail, y compris les week-ends", ajoute le communiqué, rappelant qu'au terme de cette réunion, M. Benbouzid a appelé tous les professionnels de la santé à "relever ensemble ce challenge".