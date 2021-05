Plus de 157.563.420 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur la journée de samedi, 13.171 nouveaux décès et 775.680 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 4.092 nouveaux morts, le Brésil (2.202) et les Etats-Unis (653).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 581.516 décès pour 32.686.462 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 421.316 morts et 15.145.879 cas, l'Inde avec 242.362 morts (22.296.414 cas), le Mexique avec 218.928 morts (2.364.617 cas), et le Royaume-Uni avec 127.603 morts (4.433.090 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 295 décès pour 100.000 habitants, suivi par la République tchèque (277), la Bosnie (268), le Monténégro (245) et la Macédoine du Nord (244).

L'Europe totalisait dimanche à 10H00 GMT 1.091.469 décès pour 51.478.073 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 952.377 décès (29.840.804 cas), les Etats-Unis et le Canada 606.084 décès (33.966.433 cas), l'Asie 375.315 décès (29.557.792 cas), le Moyen-Orient 134.325 décès (8.048.698 cas), l'Afrique 124.153 décès (4.627.643 cas), et l'Océanie 1.060 décès (43.983 cas).