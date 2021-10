Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à la fermeture de 231 commerces et proposé 103 autres à la fermeture durant le mois de septembre pour non respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, ont indiqué dimanche les services de ce corps de sécurité. Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à la fermeture de 231 commerces et proposé 103 autres à la fermeture durant le mois de septembre pour non respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a précisé la même source, soulignant que lesdits services continueront de veiller à la stricte application de ces mesures à travers les commerces de la wilaya d'Alger. A la même période, les service de la Sûreté de wilaya d'Alger ont enregistré six (6) morts et 121 blessés dans 348 accidents de la route survenus dans des zones urbaines. Ils ont, par ailleurs, arrêté 288 individus recherchés et 92 autres impliqués dans des vols et traité 83 affaires de coups et blessures volontaires, dont une ayant entraîné la mort, et 30 affaires de conduite en é tat d'ébriété. Ils ont également transféré en septembre 1.022 véhicules sans papiers. Les mêmes services ont aussi effectué 1.459 interventions sur la voie publique, enregistré 35 affaires de vol et récupéré 7 véhicules recherchés dans le cadre d'enquêtes. S'agissant de la couverture sécuritaire, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont couvert 902 événements culturels et sportif durant le mois de septembre.