La 29e promotion d’inspecteurs de Police de grade d'officiers judiciaires ont prêté serment, samedi, à la Cour de Justice de Blida, après avoir suivi une formation théorique et pratique d'une durée de trois mois. Cette promotion qui a suivi une formation spécialisée au niveau de l'Ecole d'application de la Sûreté nationale Abdelmadjid Bouzebid de Soumâa, est composée de 50 inspecteurs de la Police. L’encadrement de ce stage de formation a été assuré par des cadres formateurs de l'Ecole d'application de la Sûreté nationale de Soumâa, et de la Direction de la police judiciaire, outre des magistrats, des médecins légistes et des cadres des Douanes. Les éléments de cette promotion sont destinés au renforcement des différents services opérationnels de la Police judiciaire pour veiller à l’application et au respect des lois de la République et des droits humains, au titre des efforts de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) visant la protection des citoyens et de leurs biens.