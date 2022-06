Le coup d’envoi de la coupe nationale militaire de judo a été donné, lundi à Oran, au niveau du complexe sportif régional militaire de la 2è Région militaire, avec la participation de dix-sept équipes militaires. Un total de 115 athlètes, dont 30 dames, relevant différents commandements, des six régions militaires, écoles et unités de l'ANP, participent à cette coupe, qui prendra mardi. A l’ouverture de cette compétition, le chef d'Etat-major de la 2ème RM, le Général Nassir Bouhama, au nom du Commandant de la 2ème RM, a souligné l’impératif de faire prévaloir " l’esprit sportif et la compétition loyale pour préserver la réputation du sport militaire en général et de la discipline du judo en particulier". Il a ajouté que "le sport militaire est un élément essentiel dans l’entraînement et constitue un moyen de préparer le soldat à faire face aux missions difficiles et à accomplir les actions quotidiennes par le maintien de sa forme physique et en lui assurant un développement homogène". Le Général Bouhama a également appelé les judokas participants à faire montre de leurs capacités sur le tatami sans se départir de l’esprit de group e, tout en faisant de leur mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles.