Une convention de coopération et de partenariat a été signée lundi à Alger entre le ministère des Affaires religieuses et des wakfs et les Scouts Musulmans algériens (SMA), visant à "élargir le cercle des programmes de solidarité sociale et renforcer les valeurs religieuses et nationales auprès des jeunes".

A l'issue de la signature de la convention qui a eu lieu en marge d'une conférence scientifique intitulé "La joie de l'Aïd" organisée à Dar El Imam à El Mohammadia, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé que la convention "représente une continuité du travail qui se déroule au niveau des écoles coraniques et des mosquées en coordination avec les SMA, pour permettre l'expansion des domaines et des programmes de solidarité sociale, et le renforcement des valeurs religieuses et nationales auprès des nouvelles générations et des jeunes".

Le ministre a rappelé la période de la pandémie du Coronavirus, où "les efforts ont été unifiés pour éduquer et sensibiliser les gens sur les dangers de cette pandémie, outre les opérations de nettoyage et de désinfection des mosquées, qui ont connu une large participation des scoutes".

"L'établissement de ponts de coopération concerne l'aspect social, notamment la solidarité, à travers la convention signée avec les SMA, qui passera par un comité et un mécanisme de suivi de ces activités, que ce soit dans les écoles coraniques, les mosquées ou les quartiers, a ajouté le M. Belmehdi.

Le même responsable a expliqué que "l'imam, qui constitue une figure efficace dans la société, peut être une source principale de sensibilisation et d'éducation pour les jeunes, ainsi que les SMA, considérés comme une école des valeurs et de la morale".

Et d'ajouter :"L'accréditation du Mouvement scout en Algérie en tant qu'association nationale d'utilité publique et l'institution de la Journée du chahid en tant que journée nationale, est une reconnaissance de tout ce que ce mouvement avait fourni pendant la guerre de libération et de ce qu'il offre aujourd'hui à l'Algérie".

Pour sa part, le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé que "la signature d'une convention de partenariat avec un secteur de l'importance du ministère des Affaires religieuses et des wakfs permettra au mouvement des SMA de soutenir les efforts communs consentis par le secteur et l'Etat pour ancrer les valeurs de nationalisme chez les nouvelles générations, et partant les prémunir contre les différents fléaux".

La convention tend à "intensifier les programmes de solidarité et d'entraide en prévision de leur vulgarisation dans la société", a-t-il souligné, précisant qu'il sera procédé en cette "période sensible à la diffusion des valeurs nationales d'unité et de cohésion dans les rangs du peuple et la préservation des constantes nationales".

Ledit document offrira également "l'opportunité de lancer des projets de coopération et mener des actions entre les différents établissements du secteur des Affaires religieuses et des wakfs, les écoles coraniques et les différentes sections des scouts à travers l'ensemble du territoire national dans le cadre de la réalisation des objectifs et des programmes communs".

Le ministre des Affaires religieuses a réaffirmé l'impératif de se conformer au protocole sanitaire de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.Aussi, a-t-il préconisé la veille de l'Aïd el Fitr de répandre la joie et de consacrer les moments de famille en ces jours de fête.