Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd'hui au siège de la Présidence de la République, les présidents du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaid, et du Mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Bengrina, et ce, dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du nouveau Gouvernement, indique un communiqué de la Présidence de la République. Dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du Gouvernement, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu Abdelaziz Belaid, président du Front El-Moustakbel, accompagné des membres du bureau national du parti, et Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina El Watani, à la tête d'une délégation composée de membres du bureau national du Mouvement", précise le communiqué. L'audience s'est déroulée en présence de Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, secrétaire général de la Présidence de la République, et Boualem Boualem, conseill er auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires.(