La salle dédiée aux collections de bijoux remontant à différentes époques du musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles-Palais Ahmed-Bey de Constantine sera rouverte "fin décembre", a indiqué dimanche la directrice du musée. "Les membres du corps technique du musée s’affairent à nettoyer ces collections, des pièces ethnographiques importantes entre bagues, colliers, motifs, bracelets et autres ornements en argent et bronze en prévision de la réouverture de la salle des bijoux", a précisé à l’APS, Meriem Guebailia, relevant que ces bijoux représentent notamment les périodes berbère et ottomane. Elle a, dans ce sens, détaillé que le musée public des arts et des expressions culturelles traditionnelles a associé à cette opération des étudiants stagiaires de l’université Constantine 3 dont les spécialités sont en rapport avec l’histoire et les civilisations pour "mieux présenter ces collections, retracer leur histoire, la symbolique des différents motifs et les circonstances pour lesquelles les femmes se parent de ces bijoux". Affirmant que les bijoux reflètent non seulement le savoir-faire des peuples, mais renseignent également sur les mutations qu’ont connues les sociétés, Mme Guebailia a relevé que les techniques de fabrication des ornements, leurs utilisations en tant que talismans ou symboles de statut social sont autant de signification qui dépassent la notion d’apparat. La même responsable a assuré que l’équipe en charge de ce projet a procédé à l’élaboration de fiches techniques de ces bijoux pour faire connaitre ce patrimoine culturel et civilisationnel riche et diversifié, "étape ultime" avant la réouverture de la galerie. Le palais Ahmed-Bey, construit de 1826 à 1835, et considéré comme l’un des plus prestigieux palais de la période ottomane, a été érigé en 2010 en musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles. L’édifice retrace des scènes de la vie, les us et coutumes du Grand Constantinois, à travers des salles d’exposition permanentes et des galeries temporaires, dont une salle dédiée à la mémoire des Beys qui ont succédé au Beylik de Constantine et des expositions sur, entre autres, les habits et les bijoux traditionnels, la dinanderie et les instruments de musique.