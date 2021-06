Au total, 116 malades atteints de coronavirus sont hospitalisés à travers les quatre (4) hôpitaux de la wilaya de Constantine depuis la reprise de la propagation de la Covid-19, a déclaré mardi à l’APS le directeur de la santé et de la population (DSP). Le plus grand nombre des patients hospitalisés, soit 53 personnes, se trouvent sous surveillance médicale spécialisée au sein du centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis, sis au chef-lieu de wilaya, a précisé à ce propos Abdelhamid Bouchelouche. Le reste des malades contaminés par la Covid-19 est réparti sur les établissements hospitaliers de la commune de Didouche Mourad (Nord de Constantine) avec 22 cas, la localité d’El Khroub (Sud de Constantine) avec 21 cas, ainsi que celui de la cité El Bir, au chef-lieu, où sont hospitalisés 20 autres patients, a-t-il détaillé. Le même responsable a ajouté que 17 malades sont actuellement pris en charge dans le service de réanimation du CHU Benbadis, premier hôpital de référence à l’échelle locale. M. Bouchelouche a relevé que le nombre de cas hospitalisés dans cette wil aya enregistre une augmentation "remarquable " depuis le début du mois d’avril 2021, passant de 43 cas durant le mois de février à 116 personnes dénombrées actuellement. "A Constantine la situation épidémiologique exige en ce moment de tout citoyen le respect des mesures de précaution à l’instar de la distanciation physique et du port du masque de protection", a-t-il dit, insistant sur la nécessité de l’application des mesures de confinement partiel décidées par les autorités publiques. Les différents services réservés au traitement de cette pathologie au CHU Dr. Benbadis cumulant plus de 80 lits destinés à la prise en charge des personnes contaminées par le coronavirus affichent "complet", a fait savoir de son côté à l’APS le chargé de l’information et de la communication de cet établissement de santé, Aziz Kaâbouche.