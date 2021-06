Les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont mis fin aux activités d’une "dangereuse" bande de malfaiteurs composée de sept personnes pour "atteinte à l’ordre public, violence et agression physique contre des citoyens", a-t-on appris, lundi, auprès de ce corps de sécurité. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité des bandes de quartiers, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'atteinte à l’ordre public et à la santé publique, par des agressions physiques à l’arme blanche, les services judiciaires du second arrondissement urbain ont mis fin aux agissements d’une bande de criminels composée de sept personnes, âgées entre 22 et 33 ans'', a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité. L'affaire remonte à la semaine dernière lorsque les éléments de la police ont reçu des informations faisant état d’un réseau de malfaiteurs à l’origine d’agressions et de bagarres à travers différentes cités urbaines, selon la même source. Les policiers ont ainsi entamé leurs investigations sur le terrain et ont réussi à identifier les per sonnes impliquées dans cette affaire qui ont été transférées vers le siège de cet arrondissement pour le parachèvement des procédures juridiques nécessaires, a-t-on ajouté. L’opération a également contribué à saisir les armes blanches utilisées par ce réseau, ont fait savoir les mêmes services. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des sept individus qui ont été présentés devant les parties judiciaires concernées.