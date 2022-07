Un total de 566 familles résidant au site précaire de Guattar El Aich dans la commune d'El Khroub (Constantine) ont bénéficié mardi de logements décents réalisés au pôle urbain d'Ain Abid, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. L'opération de relogement a ciblé également 14 familles du même site précaire qui ont été relogés au pôle urbain de Massinissa (4 familles) et à la circonscription administratives Ali Mendjeli (10 familles), selon les précisions fournies par les services de la wilaya de Constantine qui ont fait part également de 37 recours formulés devant faire l'objet d'étude dans le cadre des cas sociaux.Les bénéficiaires ont exprimés leurs joie après avoir quitté les habitations de fortune qu'ils occupaient depuis des années et ont salué les efforts déployés par l'Etat en matière de logement notamment pour améliorer les conditions de vie des citoyens.L'opération de relogement a été lancée en présence des responsables locaux et des services techniques de la wilaya, de l'Office de promotion et de gestion immobilière OPGI et des communes et dairas d'El Khroub et d'Ain Abid.