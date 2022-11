L’incubateur de l’Université "les Frères Mentouri" (Constantine-1) a, à ce jour retenu et mis en phase de protection 20 idées innovantes pour la création de start-up, a déclaré lundi la directrice de l’incubateur, professeur Inès Bellili. L’incubateur de l’Université Constantine-1 créé en septembre 2021 a ainsi retenu et mis en phase de protection 20 idées nouvelles et innovantes conçues par des étudiants, a précisé le professeur Bellili à l’APS ajoutant que ce chiffre sera revu à la hausse au fur et à mesure de la validation d’autres idées innovantes déposées par des étudiants. Selon le professeur Bellili, les idées innovantes retenues et mises en phase de protection bénéficieront de l’accompagnement nécessaire par l’incubateur en vue de les transformer en start-up au service de l’économie nationale. L’incubateur de l’Université les Frères Mentouri dispose de deux (2) services à savoir service management de formation chargé d’accueillir les idées et accompagner les étudiants concernés et celui d’équipements scientifiques chargé de la mise à la disposition des port eurs d’idées innovantes retenues de toute la logistique technique et scientifique disponible à l’université et également dans les centres de recherche. Les idées innovantes retenues et mises en phase de protection ont trait à plusieurs domaines techniques et scientifiques dont la Technologie, la Biologie, Science et vie et Sciences exactes.