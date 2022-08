Les smartphones sont devenus l'appareil de prédilection pour la photographie aujourd'hui. Dans le monde entier, les gens prennent un nombre incroyable de photos ; selon les données de Photutorial1, 1,2 billion de photos ont été prises dans le monde en 2021. Ce chiffre devrait atteindre 1,72 trillion en 2022 et plus de 2 trillions en 2025. Il est intéressant de noter que 92,5 % des photos sont prises avec des smartphones1. Après tout, les smartphones font ressortir les meilleurs photographes qui sommeillent en chacun de nous. Ils nous permettent d'améliorer rapidement nos compétences et, aujourd'hui, les appareils photo des téléphones sont dotés de tellement de fonctionalitésqu'il suffit de les pointer vers le sujet et d'appuyer sur le bouton. Néanmoins, voici quelques conseils et astuces pour affiner nos compétences photographiques.

1) Apprenez à connaître l'appareil photo de votre smartphone - la première étape consiste à vous familiariser avec l'appareil photo de votre smartphone. Dispose-t-il de réglages manuels ? Si oui, explorez-les également. Prêtez attention à des fonctions telles que la mise au point et l'exposition. Prenez des photos en utilisant différents réglages et observez la différence. Aujourd'hui, de nombreux téléphones sont capables de filmer des vidéos de 8K, tandis que le 4K ou l'UHD est devenu assez courant. Une résolution plus élevée signifie plus de pixels dans votre vidéo, donc plus de détails et de netteté. Vous devez utiliser des cartes microSD ultra-rapides, comme la carte microSDSanDiskExtreme. Par ailleurs, la meilleure façon d'apprendre à connaître l'appareil photo de votre téléphone est de prendre beaucoup de photos. Plus vous prendrez de photos en utilisant différents réglages, mieux vous saurez utiliser celui qui fonctionne le mieux dans différentes lumières et situations. Ne vous limitez pas à un seul réglage, explorez-les tous.

2) Explorez les lumières naturelles - Essayez de prendre des photos en extérieur avec des lumières naturelles. Vous constaterez que les photos prises à l'extérieur sont très différentes et plus riches que celles prises à l'intérieur. Le point important à noter est que l'éclairage ne définit pas seulement la luminosité et l'exposition de vos photos, mais il définit également le ton et l'ambiance de la photo. Aussi, si possible, veillez à ce que vos sujets soient bien éclairés de face et ne soient pas silhouettés par une forte lumière de derrière.

3) Un espace de stockage suffisant - Vous ne voudriez certainement pas vous retrouver dans une situation où, alors que vous êtes en train de prendre certaines devos meilleures photos, l'écran de votre smartphone s'allume avec un message "plus d'espace de stockage". Nous ne devrions pas être obligés de supprimer des photos de nos téléphones pour en prendre de nouvelles. Nos photos sont nos souvenirs, et nous devrions pouvoir les conserver. Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions de stockage, comme la carte SanDiskExtreme® microSD™ qui offre jusqu'à 1 To2 de capacité et qui est idéale pour enregistrer des aventures en plein air, des week-ends de voyage ou des événements sportifs sans sauter d'images. Parmi les autres options, citons la clé SanDisk Ultra® Dual Drive USB Type-CTM qui permet de libérer facilement de l'espace sur votre smartphone et de transférer du contenu entre des appareils compatibles tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Le robuste SanDisk®ExtremePortable SSD est également une autre bonne option que vous pouvez directement connecter à vos téléphones pour enregistrer vos souvenirs sur ces solutions de stockage pendant vos déplacements.

4) Prise de vue stable - Le moindre mouvement peut gâcher votre photo, il est donc extrêmement important de stabiliser votre smartphone. Vous pouvez le soutenir avec un objet stable, par exemple en l'appuyant sur un mur, un rocher, une branche, etc. Vous pouvez également acheter un petit trépied bon marché spécialement conçu pour les smartphones. La stabilisation de votre photo est encore plus importante en cas de faible luminosité, car les temps d'exposition sont plus longs.

5) Essayez l'édition - Il existe de nombreuses applications d'édition disponibles aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont même gratuites - du moins les fonctions de base sont gratuites. Ne limitez pas votre exposition aux seules options d'édition offertes par vos smartphones. Utilisez ces applications d'édition pour ajouter plus d'éléments tels que la profondeur, le ton et l'ambiance à vos photos. De nombreuses applications offrent également une solution "à une touche", qui apportera un changement spectaculaire à votre photo sans que vous ayez à faire le moindre effort.

L'essentiel étant de continuer à cliquer pour devenir un meilleur photographe et d'être toujours armé du stockage adéquat pour créer des souvenirs sans vous soucier d'en effacer.

