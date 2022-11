Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, aujourd'hui, pour un briefing public sur la situation en Libye, suivi de consultations à huis clos. Le représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Abdoulaye Bathily, est attendu pour un briefing au sujet de la Libye, la deuxième au Conseil en cette qualité, après sa nomination pour ce poste par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 2 septembre dernier. Des consultations à huis clos sont prévues après la séance d'information publique. Depuis son dernier exposé au Conseil de sécurité, M. Bathily a rencontré le président du Haut Conseil d'Etat libyen Khaled Al-Mishri le 26 octobre et discuté "des moyens de résoudre l'impasse politique actuelle, y compris des efforts pour établir un cadre constitutionnel solide pour la tenue d'élections nationales inclusives". Le 27 octobre, il a présidé une réunion de la Commission militaire mixte 5+5 et le 31 du même mois, il a rencontré à Alger le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, à la veille de l'ouverture du 3 1e Sommet arabe. Les deux hommes avaient alors discuté des moyens de renforcer la coopération entre l'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe pour trouver une solution à l'impasse politique en Libye. Abdoulaye Bathily a également rencontré le président du Conseil présidentiel Mohamed al-Menfi le 9 novembre pour discuter des moyens d'accélérer l'organisation des élections. Les membres du Conseil de sécurité pourraient être intéressés pour en savoir plus sur ces réunions et celles à venir, ainsi que sur les domaines prioritaires de M. Bathily, selon des sources diplomatiques. Dans son briefing du 24 octobre, le chef de l'UNSMIL avait souligné l'importance de la tenue des élections législatives et présidentielle.