Le Conseil de la nation tiendra, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales (10 questions) destinées à quatre ministres, indique mercredi un communiqué de la chambre haute du Parlement. Les questions seront adressées aux ministres de la Jeunesse et des Sports, de la Poste et des Télécommunications, de l'Agriculture et du Développement rural et des Travaux publics, lit-on dans le communiqué.