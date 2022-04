Les participants à la 4e conférence régionale des wilayas du centre sur la mémoire nationale, organisée vendredi à Blida, ont mis en avant l'importance d'accorder l'intérêt nécessaire à l'enseignement de l'histoire dans les programmes éducatifs. Les recommandations sanctionnant les travaux de cette conférence régionale qui a vu la participation de 13 wilayas du centre, ont focalisé sur la nécessité d'accorder l'intérêt à l'enseignement de l'histoire, ainsi que la place qui lui sied, dans les trois paliers d'enseignement, y compris les écoles réservées aux enfants aux besoins spécifiques et les écoles coraniques. Il a également été préconisé d'augmenter le coefficient de la matière d'histoire dans les programmes éducatifs, tout en proposant de l'inclure comme matière essentielle dans les examens finaux et d'examiner les moyens les plus efficients, en vue de rapprocher l'enfant de la mémoire nationale, à travers les nouvelles, les dessins animés et surtout les nouvelles applications numériques. Dans le cadre des mêmes objectifs visant à consacrer les éléments de la mémoire nationale auprès des futures générations, les recommandations ont porté sur la proposition d'organiser des visites dans les différents instituts et musées historiques et culturels pour les élèves des trois paliers, en coordination avec les secteurs concernés. Les participants au colloque ont, par ailleurs, souligné le rôle de la mémoire nationale dans le soutien aux efforts des historiens algériens en matière d'écriture de l'histoire nationale dans ses différentes étapes, pour les amener à l'adopter comme l'une des principales sources d'écriture de cette histoire, relevant à ce propos la nécessité de suivre une méthodologie unifiée en vue d'écrire l'histoire de l'Algérie avec des plumes et des données algériennes. Ils ont en outre préconisé une panoplie de propositions à même de préserver et faire connaitre la mémoire nationale, dont la création d'une charte pour les spécialistes de l'histoire, dans le but de préserver la mémoire et l'unité nationales, et l'instauration d'un festival local pour faire connaitre cette mémoire nationale. Cette conférence régionale qui s'inscrit dans le cadre d'une série de séminaires régionaux déjà organisés dans les wilayas d'Oran, Guelma et Adrar, en préparation de la tenue prochaine de la conférence nationale, a vu la participation des représentants des sec teurs concernés par la mémoire nationale aux niveaux central et local, ainsi que ceux de la société civile, sous la présidence du Conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi.