La Commission ad hoc chargée de la désignation des membres du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) au titre des secteurs économique, social et de la société civile a approuvé, mardi à Alger, la liste des membres du Conseil sélectionnés par un programme conçu pour une sélection automatique. La liste préliminaire des membres sélectionnés compte "76 membres femmes, soit 38% des membres", a affirmé le président du CNESE, Réda Tir, à la fin des travaux de la Commission, faisant remarquer que ce taux "représente le pourcentage le plus élevé par lequel un équilibre entre la compétence requise et le nombre de candidates est atteint". Il a précisé que 178 membres sont titulaires d'un diplôme universitaire, soit 89 % dont 20 professeurs, 37 docteurs, 36 titulaires d'un magister ou d'un master, 29 ingénieurs, 56 titulaires d'une licence ou d'un diplôme

équivalent. Les membres sélectionnés sont répartis sur l'ensemble des 58 wilayas du pays en proportion avec la population de chaque wilaya. Selon le président du CNESE, 22 membres sont issus des wilayas du Sud, 26 des Hauts plateaux et 7 membres sont issus de la communauté nationale établie à l'étranger: en Allemagne, Afrique du Sud, Russie, Canada, Grande-Bretagne, Brésil et Emirats arabes unis. Quant aux pourcentages d'âge des membres sélectionnés, M. Tir a souligné qu'il sont répartis sur trois catégories: 33 membres, soit 16%, ont moins de 40 ans, alors que 109 membres, soit 55%, ont entre 40 et 60 ans. La catégorie des plus de 60 ans représente 29 %, soit 58 membres, a-t-il ajouté, relevant que les membres sélectionnés ont une expérience professionnelle moyenne de 23,65 ans. La liste nominative des membres du Conseil sera, quant à elle, publiée sur arrêté du président du CNESE après l'achèvement des procédures judiciaires en vigueur, conformément à l'article 17 du décret présidentiel numéro 21-37 du 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil. Pour rappel, le CNESE est composé de 200 membres dont 20 sont désignés par le président de la République, 45 représentant les administrations et institutions publiques, et 135 au titre des secteurs économique et social, ainsi que de la société civile, désignés par la Commission ad hoc. Lors de la réunion de la Commission ad hoc, il a été procédé à la présentation de la méthodologie adoptée et l'examen de la mise en œuvre du programme conçu pour la sélection automatique des membres. Ce programme, élaboré en coopération avec le Dr El-Hachemi Guerrout, maitre-assistant à l'école supérieure de l'Informatique, pour traiter les CV proposés, "fonctionne selon un algorithme qui prend en compte le critère de compétence et de représentation des femmes, ainsi que la répartition géographique dans la sélection après codage des candidats et des associations et organisations qu'ils représentent, en plus du critère d'âge", a expliqué M. Tir. Le président du Conseil national des Droits de l'Homme, Lazhari Bouzid, membre de cette commission s'est félicité, de son côté, de la "transparence totale" qui a caractérisé l'opération, soutenant que la sélection des membres du CNESE s'est déroulée d'une façon "professionnelle". "De grands noms de la communauté nationale établie à l'étranger, mais aussi ici en Algérie figurent sur la liste approuvée aujourd'hui", a-t-il ajouté.