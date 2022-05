Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a indiqué, mardi, dans un communiqué, que les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, sont tenus de parachever les formalités de domiciliation bancaire avant toute opération d'importation. "Toute opération d'importation qui se fait sans l'attestation de domiciliation bancaire, sera refusée", précise la même source. Le formulaire pour l'obtention de la domiciliation bancaire peut être retiré en accédant à la plateforme numérique dédiée à cet effet via le site électronique du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, lit-on dans le communiqué.