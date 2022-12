Le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Youcef Khelifi, fraîchement élu à la tête de l'instance fédérale, a lancé un appel à tous les acteurs pour se mobiliser afin de développer la boxe algérienne et contribuer au développement de cette discipline qui "a besoin de plus de sérénité et de stabilité pour aller de l'avant". "Je lance un appel à tous les acteurs de la boxe algérienne, clubs sportifs et ligues nationales, à se mobiliser davantage pour le développement de notre discipline et de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre à un grand nombre de boxeurs d'émerger dans l'avenir.", a déclaré Khelifi au début des travaux du collège technique national, organisée vendredi au Complexe sportif "Sveltesse" de Chéraga (Alger). Le collège technique national de la FAB a été organisé pour débattre des aspects techniques et tactiques susceptibles de donner une impulsion à la discipline. A cet égard, les techniciens de la boxe ont abordé à cette occasion les questions liées au programme de développement de la discipline afin de peaufiner le plan d'action de la FAB en matière d'organisation des compétitions. "Nous avons abordé le système de compétition du championnat national qui débutera durant la première semaine des vacances de l'hiver pour la catégorie des juniors qui prépare les championnats arabes prévus le mois d'août, viendront ensuite les catégories cadets et séniors (messieurs et dames).", a déclaré de son côté à l'APS le Directeur technique national (DTN), Saïd Ibarghachène. Pour la Coupe d'Algérie, l'instance fédérale compte relancer les formules de compétition wilayale et régionale, mais "cela passe par l'instauration d'un découpage des régions", a-t-il précisé. Le collège technique a été également l'occasion pour les techniciens d'aborder le programme de la formation, de la médecine et de la protection du boxeur.