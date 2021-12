L'opération intervient dans le cadre du rapprochement de l'administration du citoyen, en application des décisions de l'Etat, et l'humanisation de la relation entre la CNR et ses affiliés, et la prise en charge idoine des retraités et des Ayants-droit, ajoute le communiqué

A cet effet, les sièges ont été aménagés de façon moderne et dotés des équipements techniques, humains et financiers nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des nouvelles agences, et ce par souci d'épargner aux retraités et aux Ayants-droit les désagréments du déplacement, conclut le document.