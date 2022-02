Donner une grande efficacité aux services de la CNMA et prendre en charge les préoccupations du paysan et ses récoltes agricoles requièrent de sortir de la vision administrative étroite et adopter une vision économique s'appuyant en premier lieu sur la satisfaction du client, a déclaré Benhabiles lors d'une séance d'audition de la Commission de l'agriculture et de la pêche de l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Lahcene Labid, président de la Commission.

Le DG de la CNMA a insisté sur l'importance de créer une banque mutuelle destinée aux agriculteurs en vue de développer leurs activités à travers des crédits, ainsi que le renforcement de la sécurité sociale et la révision des textes législatifs relatifs aux assurances agricoles, remontant à 1972.

Sur les perspectives d'élargir le réseau de la CNMA, Benhabiles a rappelé l'existence de 68 Caisses régionales réparties sur tout le territoire national, ajoutant que d'autres seront ouvertes dans les nouvelles wilayas et les régions du sud pour assurer une couverture globale.

Le président de la Commission de l'agriculture et de la pêche a, pour sa part, relevé le rôle majeur de la CNMA dans le soutien et l'accompagnement des agriculteurs.

Les membres de la Commission ont plaidé pour la généralisation de la culture d'assurance agricole et le renforcement des mécanismes à même de mieux prendre en charge les préoccupations de l'agriculteur notamment par la facilitation des procédures administratives.

Ils ont proposé l'intégration des pêcheurs dans la liste des métiers pris en charge par la CNMA.