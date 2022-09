Le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a plaidé jeudi à Alger pour l'introduction de la gériatrie comme spécialité à part entière, avec la création d'un hôpital de gériatrie pour une prise en charge "sérieuse et efficace" de cette catégorie.

Intervenant lors d'une journée d'études et de sensibilisation organisée par le CNDH, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, M. Zaalani a invité les participants à la rencontre à sortir avec des recommandations "sérieuses et pratiques permettant une bonne prise en charge des personnes âgés", appelant à l'introduction de "la gériatrie comme une spécialité à part entière, vu les maladies qui touchent cette catégorie comme l'alzheimer, la perte de mémoire, la baisse de vue et autres".

Il a également proposé la création d'un hôpital de gériatrie, préconisant de tirer profit de l'expérience et des compétences dans cette catégorie, notamment les médecins parmi les personnes âgées, en veillant à transmettre leurs "expériences et savoir-faire aux nouvelles générations et partant contribuer au développement de la société".

Zaalani a rappelé, par ailleurs, que l'ONU avait choisi cette année le thème "Résilience et les contributions des personnes âgées" pour célébrer cette journée, affirmant que "la femme algérienne a réussi à accéder aux postes de responsabilité et s'est adjugée une place de choix".

Il a ajouté, en outre, que le Conseil "est en phase de peaufiner un livret sur la charte des droits de la femme" .

Il a indiqué que le CNDH œuvrait à concrétiser "une action organisée et stratégique" en matière de prise en charge de la catégorie des personnes âgées, expliquant que cette journée d'études, organisée en deux ateliers à savoir "Etat de la prise en charge des personnes âgées" et "Rôle de sensibilisation à la prise en charge des personnes âgées" sera couronnée par des recommandations permettant de "garantir une meilleure prise en charge" de cette catégorie au plan socio-sanitaire.

Pour sa part, le représentant du ministère de la Santé, Farid Bouafou, sous directeur chargé d'études, de recherche et d'analyse à la direction de la population a mis l'accent sur l'importance de l'introduction de la gériatrie, expliquant que dans le cadre de la prise en charge de cette catégorie un module de médecine a été créée cette année à l'université.Abdelaali Droua, directeur au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a souligné que l'Algérie a accordé une grade importance aux personnes âgées, citant la sécurité sociale, l'assurance maladie, d'invalidité et de décès.Le sociologue Ahmed Neggaz a fait observer que "85 % des personnes âgées vivent avec leur familles", relevant que ce taux traduit "l'importance donnée par les familles algériennes aux personnes âgées".