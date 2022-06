Trois personnes ont été arrêtées par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Chlef pour prospection illégale de métaux et possession de matériels sensibles destinés à la vente, a-t-on appris, mardi, auprès de ce corps constitué. Dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la BRI a procédé à l’arrestation de trois personnes pour leur implication dans une affaire de prospection illégale de métaux et de mise en vente d'appareils sensibles, via les réseaux sociaux, a indiqué, le chargé de la communication, le commissaire de police Cherif Ankoud. Selon le même responsable, cette affaire a été mise à jour grâce au suivi des données numériques d’une personne proposant un détecteur de métaux à la vente, sur Facebook. Suite à quoi les services techniques de la police ont identifié le suspect qui fut immédiatement arrêté en flagrant délit de possession d’un détecteur de métaux précieux (de l’or en l’occurrence). La poursuite des investigations dans cette affaire a, également, permis la saisie de jumelles de vision nocturne et d’un fusil de chass e sans permis, avec l'arrestation de deux autres individus qui activaient avec le suspect dans la prospection de métaux, sans avoir une autorisation des autorités compétentes. Les trois suspects ont été déférés devant le parquet territorialement compétent des autorités judiciaires de la commune de Boukadir, est-il précisé de même source.