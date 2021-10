Une tentative d'émigration clandestine de 13 personnes à partir d'une plage de Dhahra (Nord-ouest de Chlef) a été mise en échec par des éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Ain Mrane, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps sécuritaire. Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine par mer, la brigade de la Gendarmerie nationale a mis en échec une tentative de traversée clandestine par voie maritime à partir de la plage des Sables d'or de Dhahra, de 13 personnes, âgées entre 23 et 54 ans, dont quatre planificateurs de l'opération, a indiqué l'adjudant chef Yahiaoui Abdelkader. Il a signalé que suite à des informations parvenues à la brigade suscitée, portant sur des mouvements suspects sur le littoral de la wilaya, un plan spécial de lutte contre l'émigration clandestine, par entre autres, la fermeture de tous les accès de et vers la ville d'Ain Mrane a été exécuté, permettant l'arrestation des suspects, et la saisie d'une barque pneumatique, un moteur, une pompe à air, et des rames, en plus de 200 litres de carburant. Les suspects ont é té présentés devant les autorités judiciaires compétentes de Chlef, a-t-on ajouté de même source.