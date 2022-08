Un panda géant "Yongyong", a donné naissance à des jumeaux dans une base de reproduction de la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest ), a annoncé l'autorité forestière provinciale. Les bébés pandas mâles pesaient respectivement 150,4 grammes et 134,5 grammes quand ils sont nés jeudi au Centre de recherche sur les pandas géants de Qinling, et ils sont actuellement en bonne santé. Egalement née au centre en 2014, Yongyong a donné naissance à son premier bébé le 17 août 2020, devenant ainsi la plus jeune mère panda du centre. Le panda géant de Qinling est une sous-espèce de panda géant reconnue pour la première fois en 2005. Il a un crâne plus petit et plus rond, un museau plus court et moins de fourrure que la sous-espèce du Sichuan plus connue. Le Shaanxi a commencé à élever artificiellement des pandas géants de Qinling dans les années 1980 et a mis en place un système technologique de reproduction artificielle abouti. A ce jour, un total de 34 bébés pandas géants ont été élevés dans la province.