Le constructeur de voitures électriques Tesla a commencé à rappeler 12.863 véhicules Model 3 en Chine, en raison d'un risque de sécurité potentiel sur les ceintures de sécurité. Le rappel couvre 2.736 véhicules importés produits entre le 12 janvier et 22 novembre 2019, et 10.127 véhicules produits en Chine entre le 14 octobre 2019 et le 26 septembre 2022, selon une annonce publiée par l'Administration d'Etat de contrôle du marché de la Chine. La ceinture de sécurité du siège arrière central des véhicules rappelés n'a pas été réinstallée de manière appropriée pendant la réparation ou l'entretien après-vente, selon l'annonce. Lorsque le centre de service a réinstallé les ceintures de sécurité, certaines pièces fixes des boucles de ceinture n'auraient pas été fixées avec des boulons de raccordement, empêchant les ceintures de jouer leur rôle de sécurisation en cas de collision.