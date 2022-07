L'économie numérique de la Chine a atteint 7.100 milliards de dollars en 2021, selon le livre blanc publié par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications. L'économie numérique chinoise se classe au deuxième rang après les Etats-Unis et représente plus de 18% du montant de 47 grands pays, précise la même source qui relève que l'économie numérique constitue le "moteur essentiel" du développement économique de la Chine. Le livre blanc souligne que, de 2012 à 2021, le taux de croissance moyen de l'économie numérique chinoise était de 15,9%, tandis que la part de l'économie numérique du pays dans son PIB est passée de 20,9% à 39,8%. Selon la même étude, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis se classent parmi les trois premiers pays en termes de part de l'économie numérique dans le PIB, dépassant tous 65%. En termes de taux de croissance, l'économie numérique de la Norvège a augmenté de 34,4% par an, soit le taux le plus élevé au monde.