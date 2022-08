Le club de Chelsea a définitivement interdit de stade la personne qui avait proféré des insultes à caractère raciste contre l'attaquant de Tottenham Son Heung-min dimanche dernier à Stamford Bridge, lors de la rencontre entre les deux équipes (2-2). "A la suite de notre communiqué de cette semaine sur les injures racistes lors du match face à Tottenham dimanche dernier, le Chelsea Football Club confirme qu'il a identifié l'abonné et l'a banni de façon définitive", a indiqué le club londonien samedi. Des suspensions à vie ont déjà été prononcées ces dernières années contre des spectateurs coupables d'actes ou de paroles racistes. Chelsea a par ailleurs lancé au printemps 2021 l'initiative "No to Hate", contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination dans le football.