L'activité de la chasse au corail est en voie de réglementation, a indiqué jeudi le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yacine Hammadi, à l'ouverture de la 16e édition de la traditionnelle fête du bijou d'Ath Yenni, au Sud de Tizi-Ouzou. Le ministre, qui a donné le coup d'envoi de cette manifestation dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection à la wilaya, a évoqué avec les artisans exposants, les contraintes et perspectives du métier, et souligné, a ce propos, la "disponibilité" de l'Etat à apporter "tout son soutien" à son développement. Revenant sur la pénurie de certaines matières premières utilisés par les artisans du bijou notamment, à l'exemple du corail, le ministre a relevé que cette matière existe "en abondance" en Algérie, mais qu'elle est "mal exploitée" jusque là. Il a indiqué, a ce titre, que "le ministère de la pêche travaille à actualiser les textes et réglementer l'activité de chasse du corail pour assurer une meilleure disponibilité sur le marché". Quant à la cherté de l'autre matière essentielle entrant dans la fabrication du bijou, l'argent en l'occurrence, cédée à 140.000 DA/Kg, il a souligné qu'elle est soumise à l'évolution du marché et à la loi de l'offre et de la demande.Quelque 140 artisans de différents métiers, dont 89 de Béni Yenni, participent à la fête annuelle du bijou traditionnel, placée cette année sous le thème "Bijoux d'Ath Yenni, algérianité et authenticité", et qui s'étalera jusqu'au 6 août prochain. Des ateliers de réflexion sur l'Histoire et les mécanismes à mettre en oeuvre pour la sauvegarde du bijou d'Ath Yenni ainsi que sa labellisation pour lutter contre la contrefaçon, seront organisées durant cette manifestation. Dressant un constat du métier de bijoutier, Nacer Sadeg, artisan bijoutier de la région a déclaré que celui-ci "a besoin d'un véritable soutien pour être préservé". Le métier, a-t-il ajouté, "n'attire, malheureusement, plus les jeunes générations qui préfèrent se tourner vers d'autres horizons et d'autres métiers pour assurer leur vie". Lors de sa visite à Tizi-Ouzou, le ministre a également procédé à l'inauguration d'une structure touristique à Fréha, à l'Est de la wilaya, et à la remise de diplômes aux élèves de l'Institut national d'hôtellerie et de tourisme (INTHT).