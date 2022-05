Chargé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, a honoré samedi à Alger, les équipes de l'USM Khenchela et du Mouloudia d'El Bayadh, pour leur accession historique en Ligue 1 professionnelle de football. Lors de cette cérémonie organisée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, Allahoum a remis un chèque de 30 millions de dinars et un bus pour chacune des deux équipes, promues en Ligue 1 professionnelle. "Le Président de la République m'a chargé de vous remettre un chèque de 30 millions de dinars et un bus, suite à votre accession historique en Ligue 1 professionnelle. Le Président de la République vous souhaite beaucoup de réussite dans votre parcours", a dit Allahoum lors d'une courte déclaration. De leur côté, les présidents de l'USM Khenchela et du Mouloudia d'El Bayadh ont tenu à remettre à Allahoum, des cadeaux et un maillot floqué au nom du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le conseiller du Président a pris, par la suite, une photo avec l'ensemble des joueurs, staffs techniques et présidents des deux équipes. "Je remercie le Président de la République pour cette distinction qui vient confirmer tout le soutien qu'il apporte pour les équipes activant dans les divisions inférieures. Je pense que c'est une première dans l'histoire du football algérien qu'un Président honore des équipes promues en Ligue 1", a déclaré Abdelkader Dahmani, président du MC El Bayadh. De son côté, le président de l'USM Khenchela, Walid Boukrouma, a salué cette "très belle initiative" et le geste du Président de la République. "La wilaya de Khenchela est très honorée aujourd'hui par cette distinction suite à notre accession qui intervient après tous les sacrifices consentis par le club durant ces dernières années. Nous sommes très fiers de cette récompense financière qui confirme tout le soutien des autorités de l'Etat aux équipes des paliers inférieurs", a-t-il dit. Ont été également présents à cette cérémonie, le président du comité Olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad ainsi que le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medaouar. Pour rappel, le Président de la République avait félicité l’USM Khenchela et le MC El Bayadh pour leur accession, dans des tweets postés sur son compte officiel. "Toutes mes félicitations à l’USM Khenchela et ses supporteurs pour l'accession en Ligue 1 professionnelle de football. Bon courage à l’équipe lors du prochain championnat et plein succès dans son parcours footballistique", avait écrit le Président Tebboune dans son tweet. Dans un autre tweet, le Président de la République avait félicité le MC El Bayadh pour son accession parmi l’élite. "Toutes mes félicitations au MC El Bayadh et à ses supporters pour l'accession en Ligue 1 professionnelle de football", a écrit le Président Tebboune, souhaitant "toute la réussite à l’équipe et davantage de réalisations lors du prochain championnat".