La conférence organisée au Centre culturel de la Radio Algérienne "Aïssa Messaoudi", a été consacrée au "bilan de trois années de réalisations et d'acquis obtenus par l'Algérie après l'élection de Abdelmadjid Tebboune, à la Présidence de la République".

S'exprimant à cette occasion, l'universitaire et spécialiste en droit public, Walid Aggoun, a indiqué que les débuts du mandat du Président Tebboune ont été marqués par le "lancement de profonds chantiers de réforme".

Le premier chantier, poursuit Aggoun, a été la révision profonde et globale de la Constitution, qui a ensuite permis l'édification des institutions de l'Etat, la restauration de la confiance du citoyen et la consécration de l'idée de la construction de l'Algérie nouvelle.

La Constitution de 2020 "consacre l'idée et le principe de la séparation entre les pouvoirs. Elle prévoit des textes clairs et explicites sur de nombreux principes qui ont contribué ces trois dernières années à l'établissement des fondements d'un Etat démocratique, et à rompre avec des pratiques anticonstitutionnelles longtemps adoptées", a-t-il fait observer. Aggoun a évoqué, en outre, la stabilité de l'Etat après l'achèvement de l'édification institutionnelle, soulignant la création de la Cour constitutionnelle, un des engagements du Président Tebboune, pour réaliser le changement escompté et parvenir à un Etat de droit et de loi.

Pour sa part, Pr Mohand Berkouk, spécialiste des questions stratégiques et sécuritaires, a abordé le retour en force de la diplomatie algérienne dans les fora internationaux et régionaux.

La diplomatie algérienne est passée "de la représentation à l'influence pour une approche prônée par le Président de la République en faveur d'une action diplomatique servant, en premier lieu, les intérêts suprêmes de l'Algérie, tout en œuvrant à l'établissement de partenariats stratégiques, à l'instar de ceux actuellement en cours avec la Chine et de nombreux pays africains et arabes".

"L'Algérie a retrouvé, après l'arrivée au pouvoir du Président Tebboune, sa place et son rôle naturel à tous les niveaux, y compris au niveau arabe", a fait observer Pr Berkouk, citant pour exemples la déclaration d'Alger sur la réunification des rangs palestiniens, ainsi que la réussite du Sommet arabe abrité par l'Algérie les 1 et 2 novembre.

De son côté, l'économiste, Mahfoud Kaoubi, a affirmé que la relance de l'économie algérienne, les indicateurs positifs enregistrés, et l'encouragement de l'investissement dans de nombreux domaines depuis l'élection de Tebboune, sont une concrétisation des engagements pris par le Président de la République.

En dépit d'un contexte économique complexe, l'économie nationale s'est "orientée vers de nouveaux partenariats stratégiques, tout en veillant à la diversification des partenaires et à la protection de la sécurité alimentaire en adoptant le principe du traitement d'égal à égal avec les grandes puissances économiques mondiales pour défendre les intérêts de l'Algérie", a-t-il affirmé.