L’entreprise "Techno naval", spécialisée dans la construction et la réparation des grands bateaux activant actuellement au port d’Honaïne, dans la wilaya de Tlemcen, compte achever, d’ici la fin de l’année prochaine, la construction de deux thoniers d’une longueur de 37 mètres destinés à la pêche hauturière, a-t-on appris mercredi de son gérant, Benabbas Abdelmajid . Ce responsable a déclaré que son entreprise va s’agrandir après l’acquisition récente d’un terrain de plus de 5.000 m2 au niveau du nouveau port de sidna Youchâa, destiné exclusivement à la pêche hauturière, après avoir signé une convention dans ce sens avec la direction de gestion des ports de Ghazaouet. Le gérant de " Techno naval " a également fait état d’un projet de construction, au niveau du port de Sidna Youchâa, d’un bateau-restaurant, ce qui contribuera à créer des emplois et à assurer un essor économique de cette région, dont la principale activité est la pêche. Par ailleurs, la Sarl " Rabie ", qui active dans au niveau du port de Honaïne, a aussi bénéficié d’une assiette de plus de 3.000 m2 au même port de Sidna Youchâa. E lle se lancera prochainement dans la construction navale a fait savoir son responsable. Ces deux investisseurs vont contribuer au renforcement et au développement de la pêche au large, activité première du port de Sidna Youchâa. Cette dernière infrastructure bénéficiera de la réalisation d’un hall à marée et d’équipements adéquats pour son fonctionnement. D’énormes efforts sont consentis par le secteur de la pêche et des productions halieutiques de la wilaya de Tlemcen, notamment en matière d’aquaculture et de la pisciculture. Ces deux créneaux comptent plusieurs projets déjà opérationnels ou en cours de réalisation. L’objectif étant d’atteindre une production de 3.000 tonnes de poissons à l’horizon 2024, a-t-on indiqué t-on à la direction locale de la pêche.