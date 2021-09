Le Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, en visite mardi en 2e Région Militaire à Oran, a souligné que toutes les tentatives, visant à amener l'Algérie à renoncer à ses principes immuables, seront vouées à l'échec, car "l'Algérie nouvelle est, plus que jamais, déterminée à préserver sa souveraineté et son unité nationale".

"Parce que l'attachement de l'Algérie à ses principes et sa détermination à ne guère en dévier dérangent le régime du Mekhzen et entravent la concrétisation de ses plans douteux dans la région, ce régime expansionniste est allé trop loin, dans les conspirations et les campagnes de propagande subversives, visant à réduire le rôle de l'Algérie dans la région, épuiser ses capacités, entraver son processus de développement et tenter de porter atteinte à l'unité de son peuple, en semant la discorde et la division en son sein", a indiqué le général de corps d'Armée dans une allocution d'orientation prononcée lors de sa rencontre avec les cadres de la 2e Région Militaire, et suivie via visioconférence par l'ensemble des unités de la Région.

"Les ennemis ont ainsi trouvé en certains faibles d'esprits et traitres à la Nation, instrumentalisés et recrutés comme agents, le moyen de parvenir à leurs fins, à savoir, affaiblir l'Algérie de l'intérieur et lui faire pression pour qu'elle renonce à ses principes immuables, à ses nobles valeurs et aux justes causes de la Nation", a-t-il ajouté.

"Mais leurs actes seront voués à l'échec et ils seront humiliés et acculés, car l'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son armée et de son peuple, est déterminée, plus que jamais, sous la conduite de monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine", a souligné le général de corps d'Armée.

"De même qu'elle est prête à faire face, avec rigueur et fermeté, à tous les plans sinistres, qui se trament secrètement et ouvertement, visant l'Etat-Nation et ses symboles, en s'appuyant sur son riche patrimoine historique, ses principes immuables et sur l'unité de son vaillant peuple qui, quelles que soient les circonstances, se tiendra aux côtés de ses dirigeants et des institutions de l'Etat, tel un seul homme, pour faire face à quiconque tente de nuire à l'Algérie des Chouhada, car la volonté des peuples est invincible", a-t-il dit.