La délégation de la FAF était composée de Rachid Oukali, président du COCHAN-FAF et président de la Commission des finances, du Docteur Yacine Benhamza, vice-président du COCHAN-FAF, vice-président de la FAF et président de la commission du football professionnel, de Hakim Meddane, président de la Commission Futsal et Beach-Soccer ainsi qu'Abdelkrim Medaouar, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et responsable du site de Constantine.

En marge de leur visite, les membres de la délégation de la FAF ont été reçus par le Wali de Constantine, Messaoud Djari, avec qui ils ont échangé sur les préparatifs pour accueillir l'événement du football africain, avant de lui offrir un maillot de la sélection nationale en guise de remerciement pour les efforts qu'il consent à la tête de l'exécutif pour faire aboutir les travaux de réhabilitation de l'enceinte Constantinoise, précise la FAF.

Au niveau du stade Hamlaoui et des terrains annexes visités, les membres du COCHAN, qui étaient accompagnés par les représentants de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, ont fait le point sur l'état d’avancement des travaux, dont certains sont toujours en cours, et d’autres sont en attente de démarrage.

Les membres n'ont pas manqué d'insister sur l'urgence de faire accélérer les différents chantiers afin d'être dans les délais.

La journée du lundi sera consacrée à la visite des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures retenues pour les besoins du CHAN-2023.

Les membres du COCHAN poursuivront leur mission en se rendant, mardi et mercredi, à Annaba pour une visite d’inspection au stade du 19 mai 1956, mais également d’autres infrastructures de base concernées par cette compétition continentale.