Le lutteur algérien Bachir Sid Azara (87 kg), 3e au dernier classement de la fédération internationale, a été éliminé au premier tour du championnat du monde de lutte, samedi à Belgrade, après sa défaite face au Suisse Damien Von Euw (8-4). Détenteur de deux médailles d'or en lutte gréco-romaine lors du championnat d'Afrique au Maroc et aux Jeux méditerranéens Oran-2022, Sid Azara, quitte précocement les Mondiaux 2022. Outre Sid Azara, trois autres lutteurs algériens participent aux championnats du monde de lutte 2022 prévus du 10 au 18 septembre à Belgrade (Serbie). Il s'agit d'Abdelkrim Fergat (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari (63 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg). Lors du premier tour, Ishak Ghaiou (67 kg) affronte le Chinois Husiyuetu.H. Son compatriote Abdeldjebbar Djebbari (63 kg) sera opposé au Serbe Nad.S. Quant à Abdelkrim Fergat, il croisera le fer avec le Chinois Cao.L. En prévision des championnat du monde 2022, la sélection algérienne sous la conduite de l'entraineur national Maazou Bendjedaa a effectué un stage de préparation en Serbie. Pas moins de 800 lutteurs dont des champions du monde et olympique seront de la partie. Au total, 30 titres planétaires vont être décernés dans la capitale serbe. Six stars de la discipline vont même essayer d'en profiter pour réaliser le doublé après une médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.