Les échéphiles Nassr Rania (NB Mohammadia dames) et Benkhoucha Samy de l’OMSE Bologhine d’Alger messieurs ont remporté le championnat d’Algérie des échecs jeu rapide et blitz, clôturé samedi soir à Miliana, après deux jours de compétition.

Chez les dames, la domination des sociétaires du club NB Mohammadia (Alger) a été plus nette puisque les sœurs Nassr se sont emparées des trois premières places du podium, respectivement par Nassr Rania avec 8 points devant Nassr Ryma avec 7,5 points et Nassr Manel (7 points).

Chez les messieurs, Benkhoucha Djamel de l’OSME Bologhine d’Alger a remporté huit points sur 9 rondes devant Amran Abdellah de l’ES Tizi Ouzou avec 7,5 points, alors que Hallal Tarik du Sporting Hai Es-Seddikia d’Oran a complété le podium avec 7 points.

En Blitz à cadence ultra-rapides, Nassr Manel du NB Mohammadia en dames et Benkiar Djamel du club Roi d’or de Médea se sont adjugés la 1ère place,

Cette phase finale, disputée selon le système suisse en neuf rondes à la cadence de 15 minutes au finish avec ajout de dix secondes par coup joué, a été jugée d’un niveau technique "très appréciable" par le directeur de la compétition, l'arbitre international Tabti Merouane.

Cette compétition, organisée par le club Zucchabar de Miliana en collaboration avec la ligue de wilaya d’Ain Defla et avec la fédération Algérienne des échecs a regroupé 93 échéphiles dont 19 dames issues de 15 ligues de wilayas du pays.

Une cérémonie de remise des trophées et des cadeaux a clôturé ce rendez-vous sportif, en présence des membres de la Fédération algérienne des échecs et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d’Ain Defla.