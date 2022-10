Plusieurs cérémonies et activités religieuses seront organisées vendredi soir à travers les différentes mosquées du pays, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif, a indiqué le directeur de l'orientation religieuse au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohand Azzoug.

Dans une déclaration, Azzoug a précisé qu'un programme spécial avait été élaboré pour cette occasion, en coordination avec les walis, dans le but de préparer les mosquées à accueillir les fidèles pour célébrer cet évènement religieux important dans une ambiance empreinte de piété et de spiritualité, et d'évoquer la vie du Sceau des prophètes Mohammed (QSSSL) à travers toutes les mosquées.

Le programme comprend également l'organisation de caravanes scientifiques dans les centres culturels à travers les différentes wilayas du pays, sous le titre "L'amour du Prophète (QSSSL), notre guide dans l'éducation: la femme et l'enfant comme modèle", en sus de conférences sur la guidée du Prophète Mohammed (QSSSL) dans l'éducation, a souligné le même responsable.

Il s'agira aussi- selon Azzoug, de l'organisation de concours de récitation du Saint Coran et sur la tradition du Prophète Mohammed (QSSSL) et un autre sur le meilleur poème de louange (Madh) du Prophète (QSSSL), outre l'impression de quelques ouvrages d'oulémas algériens sur la vie et la tradition du Prophète Mohammed (QSSSL) et le Mawlid Ennabaoui Echarif.