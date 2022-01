Le coup d'envoi des festivités célébrant Yennayer 2972 à Tizi-Ouzou, placée sous le thème "Yennayer, socle national culturel et identitaire", a été donné samedi par le wali, Djilali Doumi, en présence des autorités locales, au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri. Seront programmés dans le cadre de ces festivités qui s'étaleront jusqu'au 13 de ce mois de janvier, plusieurs activités, expositions, cinéma, spectacles musicaux, théâtre et des conférences. Pour la journée d'ouverture, une fresque "Yennayer 2972" réalisée par plusieurs artistes sera présentée ainsi que l'ouverture du "marché de Yennayer" qui durera tout au long de cette manifestation et une démonstration de la célébration de Yennayer avec le comité de village Tanalt de la commune Imsouhel. Au Théâtre régional Kateb Yacine, il sera procédé, a l'occasion, au lancement de la 3 ème édition du concours de la meilleure production théâtrale en tamazight ainsi qu'à la programmation de plusieurs représentations théâtrales tout au long de cette célébration. Divers établissements culturels à travers la wilaya accueilleront, également, des activi tés de célébration de cette date consacrée depuis 2017 comme Journée nationale. De son côté, la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS) organise une série d'activités commémoratives au niveau de la salle omnisports, Loucif Hamani, du stade du 1 novembre et du Centre de loisirs scientifiques (CLS).