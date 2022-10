Intervenant lors de la 51e session du CDH à Genève (Suisse), El Mechdoufi a affirmé que le 58e alinéa de "la Déclaration de Vienne" stipule "la nécessité d'assurer un respect international et la mise en œuvre sur le terrain des principes d'éthique médicale relatifs au rôle du personnel de la santé, notamment les médecins, dans la protection des détenus contre la torture et les traitements cruels, lesquels ont été adoptés par l'AG des Nations unies".

Il a abordé, dans ce sens, la situation déplorable due à la négligence médicale et à la ségrégation raciale que vivent les détenus politiques sahraouis à l'intérieur des prisons marocaines, en tête desquels les détenus du groupe "Gdeim Izik", et les actes d'intimidation visant leurs familles, outre les pratiques illégales de l'Etat marocain contre les défenseurs des droits de l'Homme, les étudiants et les journalistes.