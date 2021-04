La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) de Constantine a mis en place la plateforme numérique

"Damancom", destinée à améliorer et moderniser le service public au profit de ses affiliés, a indiqué dimanche la responsable de la communication de cette Caisse, Sara Bensebbane. Dans le cadre de la stratégie adoptée par la CASNOS, visant l’amélioration

des services à travers la modernisation des méthodes de gestion, plusieurs applications numériques sont opérantes à Constantine permettant aux affiliés de bénéficier des prestations en ligne (sans avoir besoin de se déplacer au siège de la Caisse, a-t-elle précisé , faisant état de l’intégration également de nouvelles facilitations pour alléger les procédures administratives. L’espace numérique "Damancom" donne la possibilité aux assurés sociaux de la CASNOS de Constantine de créer un compte leur permettant de suivre la situation vis-à-vis de la Caisse et d’effectuer plusieurs opérations en ligne comme la demande d’affiliation, la déclaration de l’assiette de cotisation et le règlement des cotisations, a précisé Mme. Bensebbane, affirmant qu’un vaste travail d’information a été lancé localement pour sensibiliser les assurés sociaux sur l’importance des offres technologiques mises en leur faveur.

Le développement des services à distance constitue un choix stratégique devant permettre de rompre avec la bureaucratie et humaniser les relations entre l’assuré social et la Caisse pour une prise en charge rapide et efficace de toutes les préoccupations émises, a estimé la même responsable. Selon la même source, la CASNOS de Constantine a mobilisé un staff composé d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans les technologies d’information et de communication (TIC) pour un meilleur encadrement de ce service numérique qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour moderniser le service public.