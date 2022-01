Les 30 faits marquants de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations CAN, dont la 33 ème édition se déroulera au

Cameroun du 9 janvier au 6 février prochains.

1- L'Egypte est le pays le plus titré de l'histoire de la CAN, ayant remporté le titre sept (7) fois (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010).

2- Trois équipes ont remporté le titre lors de leurs débuts à la CAN : l'Egypte (1957), le Ghana (1963) et l'Afrique du Sud (1996).

3- L'Egypte est la seule équipe à avoir remporté le titre trois fois de suite (2006, 2008 et 2010). Trois équipes ont remporté le titre deux fois de suite : l'Egypte (1957 et 1959), le Ghana (1963 et 1965) et le Cameroun (2000 et 2002).

4- Le Camerounais Samuel Eto'o est le meilleur buteur de tous les temps de la CAN avec 18 réalisations.

5- Ndaye Mulamba (RD Congo) a marqué le plus grand nombre de buts en un seul tournoi, 9 en Egypte 1974.

6- Raafat Attia (Egypte) a marqué le premier but de la CAN contre le Soudan le 10 février 1957.

7- Mohamed Diab Al Attar " Ad-Diba" a été le premier joueur à inscrire un triplé dans l'histoire de la CAN. Il a marqué quatre buts lors de la victoire 4-0 de l'Egypte sur l'Ethiopie lors de la première édition de la finale en 1957.

8- Hossam Hassan est le joueur le plus âgé à avoir marqué un but dans l'histoire de la CAN. Il a marqué lors de la victoire 4-1 de l'Egypte sur la RD Congo en 2006 alors qu'il avait 39 ans et 174 jours.

9- Le Gabonais Shiva N'Zigou est le plus jeune joueur à avoir marqué un but dans l'histoire de la CAN. Il avait 16 ans et 93 jours lorsqu'il a marqué lors de la défaite 3-1 de son équipe contre l'Afrique du Sud en 2000.

10- Laurent Pokou (Côte d'Ivoire) a marqué le plus grand nombre de buts en un seul match, cinq (5) buts lors de la victoire 6-1 de son équipe contre l'Ethiopie en 1970.

11- Trois joueurs ont marqué au moins un but dans un record de six tournois différents chacun. Il s'agit de Samuel Eto'o (Cameroun – 2000 à 2010), Kalusha Bwalya (Zambie – 1986 et 1992 à 2000) et Asamoah Gyan (Ghana – 2008– 2017).

12- Le Camerounais Rigobert Song et l'Egyptien Ahmed Hassan sont les joueurs à avoir disputé le plus grand nombre des éditions de la CAN. Ils ont tous deux joué dans huit (8) éditions consécutives entre 1996 et 2010.

13- Le gardien égyptien Essam El Hadary est le joueur le plus âgé à avoir joué dans l'histoire de la CAN. Il avait 44 ans et 21 jours lorsqu'il a joué contre le Cameroun lors de la finale de 2017.

14- Le Gabonais Shiva N'Zigou est le plus jeune joueur à avoir joué dans l'histoire de la CAN. Il avait 16 ans et 93 jours lorsqu'il a joué contre l'Afrique du Sud en 2000.

15- Les Egyptiens Ahmed Hassan et Essam El Hadary sont les joueurs les plus décorés de l'histoire de la CAN, remportant chacun quatre (4) titres (1998, 2006, 2008 et 2010).

16- Le Ghanéen Charles Gyamfi (1963, 1965 et 1982) et l'Egyptien Hassan Shehata (2006, 2008 et 2010) sont les entraîneurs qui ont remporté le plus de titres, trois (3) chacun.

17- Le Français Hervé Renard est le seul entraîneur à avoir remporté des titres CAN avec deux équipes différentes, 2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d'Ivoire.

18- Mahmoud ElGohary et Stephen Keshi sont les seuls hommes à avoir remporté des titres de la CAN en tant que joueur et entraîneur. El Gohary l'a remporté avec l'Egypte en 1959 (joueur) et 1998 (entraîneur), tandis que Keshi a fait de même avec le Nigeria en 1994 (joueur) et 2013 (entraîneur).

19- Le français Claude Le Roy est l'entraîneur qui est apparu dans la plupart des éditions de la CAN, puisqu'il a entraîné des équipes dans neuf éditions différentes. Le Roy est également l'entraîneur à la tête du plus grand nombre de nations de l'histoire de la CAN puisqu' il a entraîné six équipes différentes : Cameroun (1986 et 1988), Sénégal (1990 et 1992),Ghana (2008), RD Congo (2006 et 2013), Congo (2015) et Togo (2017).

20- L'Egypte a accueilli le plus grand nombre d'éditions de la CAN, hôte cinq fois (1959, 1974, 1986, 2006 et 2019).

21- Huit équipes ont remporté le tournoi en tant qu'hôte : Egypte (1959,1986 et 2006), Ghana (1963 et 1978), Ethiopie (1962), Soudan (1970),Nigeria (1980), Algérie (1990), Afrique du Sud (1996 ) et Tunisie (2004).

22- La Tunisie est le pays qui enregistre le plus d'apparitions consécutives en phase finale de CAN, 15 fois (1994-2021).

23- L'Egypte détient le record de participations à la CAN 25.

24- Le Nigeria est l'équipe à avoir terminer le plus grand nombre de fois dans le top 3 avec un total de15 fois : vainqueurs 3 fois, finalistes quatre 4 fois et troisième à huit 8 reprises.

25- L'Egypte a la plus longue séquence sans défaite de l'histoire de laCAN, 24 matchs entre 2004 et 2017. Au cours de cette période, ils ontenregistré un record de 9 victoires consécutives.

26- Au total, 44 équipes se sont qualifiées pour les finales de la CAN 2021, la Gambie et les Comores faisant leurs débuts dans l'édition Cameroun 2021.

27- Dix 10 équipes ne se sont jamais qualifiées pour les finales de la CAN auparavant : République centrafricaine, Tchad, Djibouti, Erythrée, Eswatini, Lesotho, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Somalie et Soudan du Sud.

28- L'édition 2019 remportée par l'Algérie, a enregistré le plus grand nombre de buts marqués (102 buts en 52 matches), tandis que l'édition 1957 a enregistré le moins de buts (7 en 2 matches).

29- L'édition 1962 a le ratio de buts le plus élevé (18 buts en 4 matches, 4,5 buts/match), tandis que l'édition 1988 a le ratio le plus bas (23 buts en 16 matches, 1,44 buts/match).

30- Six joueurs ont remporté le prix du meilleur buteur dans plusieurs éditions de la CAN. Il s'agit de Laurent Pokou (Côte d'Ivoire – 1968 et1970), Segun Odegbami (Nigeria – 1978 et 1980), Roger Milla (Cameroun –1986 et 1988), Rashidi Yekini (Nigeria – 1992 et 1994), Patrick Mboma (Cameroun – 2002 et 2004) et Samuel Eto'o (Cameroun – 2006 et 2008).